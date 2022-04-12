Глава Агентства продбезопасности включен в состав межправкомиссий

Азербайджанская сторона утвердила новый состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Утвержден новый состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией с азербайджанской стороны.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, в список членов комиссии был включен председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

Другим распоряжением председатель АПБА также включен в состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.