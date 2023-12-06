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Глава Администрации президента встретился с госминистром Великобритании

Глава Администрации президента встретился с госминистром Великобритании Руководитель Администрации президента, руководитель Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Самир Нуриев встретился с находящимся с визитом в нашей стране государственным министром Великобритании по вопрос
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 14:40
Глава Администрации президента встретился с госминистром Великобритании

Руководитель Администрации президента, руководитель Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Самир Нуриев встретился с находящимся с визитом в нашей стране государственным министром Великобритании по вопросам экспорта Лордом Малкольмом Оффордом.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение установившимися между Азербайджаном и Великобританией крепкими дружескими отношениями и уровнем многопланового сотрудничества. Было подчеркнуто успешное развитие двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, торговой, транспортной сферах, в области перехода к "зеленой" энергии, образования и других сферах.

Самир Нуриев высоко оценил оказанную в период военной оккупации Арменией постоянную и принципиальную поддержку Великобританией территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Также была положительно оценена сбалансированная позиция Соединенного Королевства в рамках международных организаций.

Подчеркнув, что взаимные визиты на высоком уровне играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества, была отмечена важность продолжения таких визитов в будущем.

Самир Нуриев довел до внимания, что в соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", успешно продолжаются реализуемые на освобожденных от оккупации территориях широкомасштабные проекты по восстановлению и реконструкции, а также работы по закладке новых населенных пунктов.

На встрече было выражено удовлетворение участием британских компаний в проектах по восстановлению и реконструкции на наших освобожденных от оккупации территориях, отмечена важность продолжения этого сотрудничества. Был высоко оценен вклад Соединенного Королевства в проекты гуманитарного разминирования в Азербайджане.

Отметив, что 7 декабря в Баку состоится 6-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, была выражена уверенность, что очередное заседание комиссии как важного механизма будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

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Версия на английском языке ФотоHead of Azerbaijan's Presidential Administration meets British State Minister for Exports
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Administrasiyasının rəhbəri Böyük Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb

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