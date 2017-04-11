Глава администрации президента Азербайджана обсудил с секретарем Совбеза России вопросы региональной безопасности

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Глава Администрации президента Азербайджан Рамиз Мехтиев и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудили двусторонние отношения между странами, а также вопросы международной и региональной безопасности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Николай Патрушев и Рамиз Мехтиев подчеркнули, что отношения России и Азербайджана имеют характер стратегического партнерства, двусторонний диалог неизменно отличается доверительностью и конструктивностью", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза России.

Собеседники также обсудили вопросы международной и отдельной безопасности, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии.

Стороны рассмотрели вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности.

Консультации прошли в рамках действующего Плана сотрудничества между аппаратами Советов безопасности России и Азербайджана.

В завершение рабочей поездки в Баку Патрушев обсудил вопросы взаимодействия спецслужб двух стран с начальником Службы государственной безопасности Азербайджана Мадатом Гулиевым.