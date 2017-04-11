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    Глава администрации президента Азербайджана обсудил с секретарем Совбеза России вопросы региональной безопасности

    Консультации прошли в рамках действующего Плана сотрудничества между аппаратами Советов безопасности России и Азербайджана

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Глава Администрации президента Азербайджан Рамиз Мехтиев и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудили двусторонние отношения между странами, а также вопросы международной и региональной безопасности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Николай Патрушев и Рамиз Мехтиев подчеркнули, что отношения России и Азербайджана имеют характер стратегического партнерства, двусторонний диалог неизменно отличается доверительностью и конструктивностью", - говорится в сообщении пресс-службы  Совбеза России.

    Собеседники также обсудили вопросы международной и отдельной безопасности, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии.

    Стороны рассмотрели вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности.

    Консультации прошли в рамках действующего Плана сотрудничества между аппаратами Советов безопасности России и Азербайджана.

    В завершение рабочей поездки в Баку Патрушев обсудил вопросы взаимодействия спецслужб двух стран с начальником Службы государственной безопасности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

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