Гитанас Науседа: Между Литвой и Азербайджаном существуют тесные и продуктивные партнерские связи

Между Литвой и Азербайджаном существуют тесные и продуктивные партнерские связи.

Между Литвой и Азербайджаном существуют тесные и продуктивные партнерские связи.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Литовской Республики Гитанаса Науседы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

Передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю 105-й годовщины независимости Азербайджана, желаю всем вам мира и процветания.

Я был очень рад встретиться с Вами во время Вашего последнего визита в Литву. Высоко оцениваю наши переговоры по широкому спектру вопросов сотрудничества, включая экономику, инновации и защиту окружающей среды, а также ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, последствия российско-украинской войны. Надеюсь, что этот визит был продуктивным и для Вас, и подписанные в Вильнюсе соглашения откроют широкие возможности для дальнейшего развития отношений между нашими странами.

Между Литвой и Азербайджаном существуют тесные и продуктивные партнерские связи. Литва решительно поддерживает развитие диалога Европейского Союза с Азербайджаном. Наше партнерство еще более важно на фоне войны России против Украины. Надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество в направлении оказания всесторонней поддержки Украине до ее победы и обеспечения реализации санкций против России.

Разрешите подчеркнуть важность расширения взаимовыгодных двусторонних связей. Существуют широкие возможности для развития сотрудничества между Литвой и Азербайджаном в сфере информационных технологий, производства, пищевой промышленности и возобновляемых источников энергии.

Еще раз поздравляю Вас с национальным праздником. Господин президент, прошу принять наилучшие пожелания и заверения в высочайшем почтении".