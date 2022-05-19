Гитанас Науседа: Азербайджан играет и будет играть одну из важнейших ролей в глобальной торговле

"Азербайджан, расположенный на пересечении Азии и Европы, играет и будет играть одну из важнейших ролей в глобальной торговле".

"Азербайджан, расположенный на пересечении Азии и Европы, играет и будет играть одну из важнейших ролей в глобальной торговле".

Как передает Report, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Для дальнейшего укрепления деловых связей между нашими странами я приглашаю бизнес-круги Азербайджана во второй половине этого года посетить с визитом Литву. У нас есть неиспользованные широкие возможности для экономического сотрудничества. Вижу, что роль Азербайджана в глобальной экономике еще больше возрастет, по существу, страна, уже добилась многочисленных успехов. Война в Украине по новому регулирует глобальную торговлю. Азербайджан, расположенный на пересечении Азии и Европы, играет и будет играть одну из важнейших ролей в глобальной торговле. Зеленая экономика и цели, связанные с инновациями, являются основными критериями, обусловливающими ваши дальнейшие экономические перспективы и силу.

У моей страны - Литвы много предложений. В Литве семь свободных экономических зон, обладающих широким финансовыми и налоговыми привилегиями. У нас скоростная цифровая инфраструктура, основанная на приемлемых тарифах. Она в числе лучших в Европейском Союзе. Развитые на должном уровне шоссе и железнодорожные линии, воздушный и морской транспорт составляют другие преимущества нашей страны", - сказал Гитанас Науседа.