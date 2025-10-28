Посол: Объем транзитных перевозок между Баку и Ашхабадом значительно увеличился

Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Туркменистаном за первые семь месяцев 2025 года составил 1,28 млн тонн, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Туркменистане Гисмета Гёзалова, опубликованной в журнале "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана".

В статье отмечается, что основная доля перевозок (около 76%) приходится на железнодорожный транспорт по маршруту "Восток–Запад".

"Азербайджан и Туркменистан уверенно продвигаются в решении жизненно важных вопросов, связанных с альтернативной энергетикой и изменением климата. Особенно обнадеживает тот факт, что несмотря на богатые запасы нефти и природного газа, обе страны по-прежнему привержены своим обязательствам по выбросам метана и активно участвуют в инициативах по борьбе с изменением климата. Рассматриваются возможности экспорта электроэнергии из Туркменистана в Европу через территорию Азербайджана. Обсуждается потенциальное участие страны в проекте по передаче зеленой энергии, который был подписан между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в рамках COP29, а также в "Зеленом энергетическом коридоре Каспий-Черное море-Европа" в рамках партнерства "Зеленая энергия", - написал Гёзалов.

По его словам, между странами также существует дальнейший потенциал для расширения логистической инфраструктуры.

"Физической основой этих связей является линия Международного морского порта Баку–Туркменбаши, которая представляет собой важное звено в Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор). Коридор Ляпис-Лазури, соединяющий Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию, также проходит по этому Транскаспийскому маршруту. Он пересекается с коридором ТРАСЕКА и обеспечивает доступ к средиземноморским портам. Это стратегически согласует транзитную и логистическую политику Ашхабада и Баку", - написал посол.