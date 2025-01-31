Гил Михаэли: Азербайджан и Франция имеют потенциал для восстановления отношений

Азербайджан и Франция имеют потенциал для восстановления отношений и подтверждением тому стала сегодняшняя конференция "Роль Франции в армяно-азербайджанском конфликте".

Азербайджан и Франция имеют потенциал для восстановления отношений, и подтверждением тому стала сегодняшняя конференция "Роль Франции в армяно-азербайджанском конфликте".

Как сообщает Report, об этом директор журнала Conflicts Гил Михаэли сказал журналистам по итогам мероприятия.

По его словам, организация подобного мероприятия свидетельствует о том, Азербайджан стремится обсудить отношения с Францией.

"Я имею в виду, что Азербайджан мог бы просто сказать, "ну что поделаешь, это не работает, но у нас есть другие приоритеты”. Но он не стал этого делать. Несмотря на критику, возможно, даже печаль или гнев, взаимный интерес остается высоким. И я считаю, что именно на этом можно строить диалог. Франция и Азербайджан переживали и лучшие времена, но они не враги", - отметил он.