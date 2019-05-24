Вице-спикер: Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном обладает особым значением для ведущих стран мира

"Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном обладает особым значением не только для этих двух стран, но и для ведущих стран мира".

Как сообщает местное бюро Report, об этом в интервью журналистам сказал вице-спикер грузинского парламента Гиа Вольски.

По его словам, переговоры между двумя странами по вопросу границ должны основываться на отношения стратегического партнерства.

Зампред парламента отметил, что переговоры продолжаются и призвал коллег и оппонентов воздержаться от шумных заявлений.