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Вице-спикер: Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном обладает особым значением для ведущих стран мира

Гиа Вольски: Переговоры будут продолжены

"Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном обладает особым значением не только для этих двух стран, но и для ведущих стран мира". 

Как сообщает местное бюро Report, об этом в интервью журналистам сказал вице-спикер грузинского парламента Гиа Вольски.

По его словам, переговоры между двумя странами по вопросу границ должны основываться на отношения стратегического партнерства. 

Зампред парламента отметил, что переговоры продолжаются и призвал коллег и оппонентов воздержаться от шумных заявлений.  

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