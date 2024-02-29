Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ

Необходимо приветствовать усилия Германии, как лидера Европы, способствующих сближению между Азербайджаном и Арменией. Немецкая дипломатия в настоящее время активно участвует в этом процессе.

Необходимо приветствовать усилия Германии, как лидера Европы, способствующие сближению между Азербайджаном и Арменией, немецкая дипломатия в настоящее время активно участвует в этом процессе.

Об этом Report заявил немецкий политолог, профессор Института международной политики WeltTrends (Потсдам) Александр Рар.

По мнению политолога, официальный Берлин заинтересован в том, чтобы мирный договор между двумя странами был подписан именно благодаря немецкой платформе.

"Германия приветствует, что Армения "заморозила" свое участие в ОДКБ, не является больше военным союзником России. Тем самым цель по изолированию России на постсоветском пространстве, значимая с точки зрения Германии, достигнута. В то же время в Германии говорят, что в лице Азербайджана современная Европа во времена "смены эпох" получила очень важного поставщика природного газа на Запад, взамен российского газа, который ЕС больше принимать не хочет",- разъяснил он.

Александр Рар отметил, что еще одной причиной интереса ФРГ в стабильности на Южном Кавказе является стремление выстроить в будущем транзитные коридоры в Азию через территории Азербайджана и Армении, реализуя, таким образом, концепцию нового "Шелкового пути".

"Трудно сказать, насколько эффективной будет немецкая платформа. В Евросоюзе существуют различные точки зрения относительно отношений между Азербайджаном и Арменией. Например, утверждается, что Франция оказывает большую поддержку Армении. Следует помнить, что Турция, являясь членом НАТО, не останется в стороне от мирной дипломатии на Южном Кавказе, не позволяя ЕС вмешиваться в процессы по своему усмотрению. Кроме того, у Китая и, естественно, у России отличные от Евросоюза экономические рычаги для отношений с Азербайджаном и Арменией в будущем", - добавил он.