Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев

С 1918 года с территории нынешней Армении были насильственно изгнаны 1-1,5 млн азербайджанцев.

С 1918 года с территории нынешней Армении были насильственно изгнаны 1-1,5 млн азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил преподаватель Франкфуртского университета Михаэль Рейнхард Гесс на панельной сессии в рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев" в Баку.

По его словам, изгнание азербайджанцев осуществлялось как неофициальными, так и государственными структурами Армении, которые использовали в своих интересах советские институты. Историк подчеркнул, что процесс переселения армян на Южный Кавказ начался еще в период правления Петра I, а в дальнейшем методы изменения демографического баланса совершенствовались, особенно с 1905 года.

"В 20 веке против азербайджанцев применялось серьезное насилие, а демографический баланс в Армении изменился в пользу армян благодаря советской власти. Мы не должны забывать эту историю", - отметил он.

Другие участники конференции также затронули исторические и правовые аспекты принудительного переселения. Секретарь Комиссии по законодательству и правосудию Пакистана Риффат Инам Батт призвала к созданию международных программ репатриации, а профессор Сухумского госуниверситета Гурам Мархулия указал на изгнание азербайджанцев и грузин с их исторических земель для заселения на эти территории армян.

Профессор Департамента изучения мира и конфликтов Университета Северной Каролины в Гринсборо Али Аскеров подчеркнул, что Армения сталкивается с внутренними и внешними проблемами из-за влияния диаспоры и неготовности к нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

Он отметил, что для развития Армения должна подписать прочный мир с Азербайджаном, устранить территориальные претензии в своей конституции и наладить отношения с соседями.