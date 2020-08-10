Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы

Германский депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы

"На волне пандемии редкие страны смогли сохранить экономическую устойчивость, одна из таких стран - Азербайджан. Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы. Германия заинтересована в том, чтобы Азербайджан всегда был стабильным и стратегическим партнером".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат Бундестага Германии Эдгар Франке.

Он отметил, что одним из основных средств борьбы с нынешней пандемией является именно экономическая устойчивость.

"Азербайджан умело справляется с этим", - подчеркнул депутат.

По словам Э.Франке, Азербайджан также входит в список стран с минимальными жертвами пандемии COVID-19, что сделает его более важной страной в международном партнерстве в постпандемический период. Член Бундестага также прокомментировал провокацию Армении на границе с Азербайджаном, отметив, что Германия всегда придерживается принципа территориальной целостности:

"Для нас территориальная целостность, безопасность суверенитета наших партнеров является важным условием", - добавил депутат.