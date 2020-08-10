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Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы

Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы Германский депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Внешняя политика
10 августа 2020 г. 16:08
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
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"На волне пандемии редкие страны смогли сохранить экономическую устойчивость, одна из таких стран - Азербайджан. Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы. Германия заинтересована в том, чтобы Азербайджан всегда был стабильным и стратегическим партнером".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат Бундестага Германии Эдгар Франке.

Он отметил, что одним из основных средств борьбы с нынешней пандемией является именно экономическая устойчивость.

"Азербайджан умело справляется с этим", - подчеркнул депутат.

По словам Э.Франке, Азербайджан также входит в список стран с минимальными  жертвами пандемии COVID-19, что сделает его более важной страной в международном партнерстве в постпандемический период. Член Бундестага также прокомментировал провокацию Армении на границе с Азербайджаном, отметив, что Германия всегда придерживается принципа территориальной целостности:

"Для нас территориальная целостность, безопасность суверенитета наших партнеров является важным условием", - добавил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Alman deputat: "Azərbaycandakı iqtisadi stabillik təqdirəlayiqdir"

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