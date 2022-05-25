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Германия поддерживает возвращение всех жителей в Карабах

Германия поддерживает возвращение всех жителей в Карабах Германия заинтересована в мирном проживании на освобожденных землях Азербайджана, как самих азербайджанцев, так и армян.
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 16:09
Германия поддерживает возвращение всех жителей в Карабах

Германия заинтересована в мирном проживании на освобожденных территориях Азербайджана, как азербайджанцев, так и армян. Возвращение туда жителей посодействует развитию всего региона.

Об этом Report заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

"Переселение [людей на освобожденные территории] должно привести к миру и примирению... Конечно, неважно, какое они имеют этническое происхождение, они должны определяться регионом, из которого родом. И мы ожидаем, что, когда азербайджанцы поселятся там, они рано или поздно установят контакты с армянами, также переселяющимися туда, и наоборот. Общее переселение означает, что азербайджанцы однажды вернутся в Ханкенди, а армяне - в Гадрут и т.д", - сказал посол.

Он отметил, что данный вопрос в том числе обсуждался им с председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшаном Рзаевым в ходе его недавнего визита в Шушу: "У нас состоялся обмен мнениями и о возможностях восстановления этих территорий", - сказал посол, добавив, что госкомитет Азербайджана является одним из ближайших партнеров Германии.

По словам посла, у Германии есть специальная региональная программа для ВПЛ, которую они начали еще 1994 году, для развития их образования и обеспечения их в будущем работой, однако в настоящее время эта программа не предназначена для переселения.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya bütün sakinlərin Qarabağa qayıtmasını dəstəkləyir
Версия на английском языке Germany supports return of all residents to Karabakh

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