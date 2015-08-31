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    Герман Стерлигов задержан в аэропорту Домодедово

    Бизнесмен был задержан представителями погранслужбы ФСБ России при пересечении границы

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Бизнесмен Герман Стерлигов задержан в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Сегодня в пять часов вечера он прилетел из Еревана в Москву и после прохождения государственной границы был задержан", - сообщил его адвокат Артур Айрапетов.

    Он отметил, что "скорее всего, задержание Стерлигова связано с объявлением его в межгосударственный розыск".

    Сообщается, что бизнесмен был задержан представителями погранслужбы ФСБ России при пересечении границы.

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