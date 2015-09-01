Герман Стерлигов: Я российский гражданин, а из России выдачи нет

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ В аэропорту "Домодедово" 31 августа был задержан предприниматель Герман Стерлигов, незаконно посетивший оккупированные территории Азербайджана. Через несколько часов его отпустили. О том, что произошло, бизнесмен рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

"Поскольку я нахожусь в международном розыске СНГ по инициативе Азербайджана, Баку хотел, чтобы меня здесь задержали и отдали Азербайджану. Но из Российской Федерации выдачи российских граждан нет. Помните, как «с Дону выдачи нет». И поэтому все в порядке. Я сейчас уже после всех необходимых процедур, которые были проведены быстро и четко российской полицией и прокуратурой, еду в аэроэкспрессе в Москву. Меня ждет сын. И мы едем на свое крестьянское хозяйство – заниматься нашими крестьянскими делами", - рассказал Стерлигов.

По его словам, "его заверили", что он не будет выдан ни Азербайджану, ни какой третьей стране. Потому что никто из российских граждан выдаче не подлежит. Российских граждан судят по российским законам. И ими занимаются российские правоохранительные органы. "И очень хорошо было бы, если бы, наконец, Россия уже и формально отказалась от приоритета международных нормативов и международных законов над нашими национальными. Чтобы главным над российскими гражданами было российское государство, а не какие-то структуры в Баку, или в Лионе, или где бы то ни было еще", - сказал он.

При этом Стерлигов пообещал, что будет часто ездить в Нагорный Карабах. "Даже с точки зрения непризнанности Нагорного Карабаха это большой плюс для того, чтобы реализовывать там самые лучшие инициативы, на которые не смогут повлиять так называемые американские и европейские силы, которые лезут во все дела во всех странах мира сейчас", - пояснил он.