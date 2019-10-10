Георгий Гахария: Азербайджан и Грузия - сильные экономические партнеры

"Азербайджан и Грузия сильные экономические партнеры".

Как сообщает местное бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства.

Он сказал, что сотрудничество двух стран в энергетической, транспортной и других сферах имеет международное значение.

Г.Гахария отметил, что в ходе его официального визита в Азербайджан были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере торговли, транспорта, взаимных инвестиций и других важных сферах: "Сотрудничество должно быть эффективным, плодотворным и опираться на интересы наших стран. На фоне событий в регионе сотрудничество между двумя странами имеет исключительную значимость с точки зрения обеспечения мира, стабильности и безопасности".