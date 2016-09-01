Георгий Квирикашвили: Визит в Баку был плодотворным

Тбилиси. 1 сентября. REPORT. AZ/ “Мой визит в Баку был плодотворным”. Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал в интервью журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

“Наши страны связывают важнейшие стратегические отношения и многовековая дружба. В ходе встреч с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Артуром Раси-заде мы обсудили вопросы укрепления дружеских отношений и развития двусторонних связей”, - добавил Г.Квирикашвили.

Он отметил, что Азербайджан и Грузия реализуют важнейшие экономические проекты стратегического значения: "Мы обсудили вопросы строительства проектов Южный газовый коридор, Южно-Кавказский газопровод, Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP), железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и пришли к ряду договоренностей".