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    Георгий Квирикашвили: Визит в Баку был плодотворным

    Мы обсудили вопросы укрепления дружеских отношений и развития двусторонних связей”

    Тбилиси. 1 сентября. REPORT. AZ/ “Мой визит в Баку был плодотворным”. Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал в интервью журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

    “Наши страны связывают важнейшие стратегические отношения и многовековая дружба. В ходе встреч с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Артуром Раси-заде мы обсудили вопросы укрепления дружеских отношений и развития двусторонних связей”, - добавил Г.Квирикашвили.

    Он отметил, что Азербайджан и Грузия реализуют важнейшие экономические проекты стратегического значения: "Мы обсудили вопросы строительства проектов Южный газовый коридор, Южно-Кавказский газопровод, Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP), железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и пришли к ряду договоренностей".

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