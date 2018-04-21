Георгий Квирикашвили поздравил Новруза Мамедова с назначением на должность премьер-министра Азербайджана

Баку.Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет совего азербайджанского коллегу Новруза Мамедова с назначением главой правительства Азербайджана.

Как передает Report, об этом премьер-министр написал в своем Twitter.

"С наилучшими пожеланиями, поздравляю Новруза Мамедова — нового премьер — министра Азербайджана. Я с нетерпением жду с ним сотрудничества, чтобы ещё более углубить и усилить стратегическое партнерство наших стран и дружеские отношения между нашими нациями", — говорится в поздравлении Георгия Квирикашвили.