Георгий Квирикашвили: Азербайджан оправдывает себя как глобальный поставщик нефти

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован текст письма, адресованного премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и участникам церемонии подписания нового соглашения по блоку месторождений "Азери, Чираг, Гюнешли".

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Разрешите от имени правительства Грузии поздравить Вас с большими успехами, достигнутыми в эффективном основании месторождений "Азери" и "Чираг", а также глубоководной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Уверен, что совместное освоение и продление Соглашения о долевом разделе добычи представляют историческое значение и свидетельствуют о том, что Азербайджан оправдывает себя как глобальный поставщик нефти.

Оглянувшись в прошлое, мы видим, что Азербайджан и Грузия приступили к тесному сотрудничеству в энергетическом секторе. Обе страны вместе с Турцией успешно наладили стратегическое партнерство и реализовали такие взаимовыгодные энергетические проекты, как Южно-кавказский газопровод (ЮКГП), нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Баку-Тбилиси-Супса. Годами добываемая на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" сырая нефть экспортировалась по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в Cредиземное море, а по нефтепроводу Баку-Супса – в Супсу. Грузия стала надежной транзитной страной.

Реализация данных проектов свидетельствует о том, что энергия стала для нас важным первоначальным условием снижения бедности и поощрения регионального экономического роста. В этом контексте, любое продвижение, касающееся месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", отражает экономический прогресс и представляет политическое значение.

Грузия, как надёжная транзитная страна, признающая Азербайджан стратегическим партнером, особо приветствует это важное событие и надеется, что наше сотрудничество и впредь будет расширяться, и укрепляться. Мы также надеемся, что реализация совместных энергетических проектов будет расширяться на основе освоения нефтяных и газовых месторождений в Азербайджане.

Еще раз выражаю глубочайшее уважение и почтение к Вам и прошу принять самые сердечные поздравления".