​В Баку открылась конференция "Геополитический обзор Каспийского региона: Новая роль Азербайджана"

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Конференция "Геополитический обзор Каспийского региона: Новая роль Азербайджана" открылась сегодня в Баку. Как сообщает Report, мероприятие организовано Международной школой НАТО в Азербайджане (NISA).

Открывший мероприятие Начальник управления международной безопасности МИД Азербайджана Гая Мамедов отметил важность безопасности Каспийского региона.

"Каспийское море богато природными ресурсами, особенно нефтью и газом. Азербайджан смог использовать эти ресурсы во благо населения страны, региона и мира в целом", - заявил Гая Мамедов.

Он напомнил об энергетических проектах, которые были реализованы в регионе, рассказал участникам конференции о геополитической ситуации в регионе.

В ходе конференции будут обсуждены геополитические, военно-политические, экономические, энергетические аспекты Каспийского региона, затронуты вопросы правового статуса Каспия, безопасности региона и роли Азербайджана в нем. В ней принимают участие 40 студентов и молодых ученых из таких стран как Германия, Болгария, Грузия, Канада, Италия, Литва, Венгрия, Казахстан, Пакистан, Польша, Россия, Словакия, Турция, Украина и др.

Конференция завершит работу 1 мая.