Генконсул: Состояние раненного при взрыве в питерском метро азербайджанца среднетяжелое

Москва. 4 апреля. REPORT.AZ/ Гражданка России азербайджанской национальности Дильбара Алиева скончалась в результате теракта в питерском метро. Об этом российскому бюро Report сообщил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

По его словам, сотрудники Генконсульства присутствовали при опознании погибшей Дильбары Алиевой в морге. Он также подтвердил, что один из раненных в результате взрыва Заур Велиев тоже является азербайджанцем.

"В данный момент он находится в хирургическом отделении НИИ им. И. И. Джанелидзе. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. В больнице находятся сотрудники Генконсульства, где разговаривают с персоналом и родственниками раненного. Заур Велиев родом из Гянджи, но является гражданином Российской Федерации", - заявил Султан Гасымов.