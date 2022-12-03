О нас

Генштаб ВСУ: Отражены атаки противника в двух областях

Генштаб ВСУ: Отражены атаки противника в двух областях Украинские военные успешно остановили атаки противника в Луганской и Донецкой областях.
Внешняя политика
3 декабря 2022 г. 10:36
Генштаб ВСУ: Отражены атаки противника в двух областях

Украинские военные успешно остановили атаки противника в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на cводку Генерального штаба Украины.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских военных в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки сбиты вертолет и 6 БПЛА типа "Орлан-10", принадлежащих войскам РФ.

По сообщениям украинских СМИ в ночь на 3 декабря девять раз были атакованы из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области и населенные пункты в Запорожской области.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: İki bölgədə düşmənin hücumları dəf edilib

Самое важное

Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
2 декабря 2022 г. 18:41
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
2 декабря 2022 г. 18:26
Президент и первая леди совершили поездку в Шекинский район
Президент и первая леди совершили поездку в Шекинский район
2 декабря 2022 г. 13:59
Президент: Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с ОАЭ
Президент: Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с ОАЭ
2 декабря 2022 г. 11:23
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Джейхун Байрамов: Направление миссии в Армению без консенсуса является грубым нарушением мандата ОБСЕ
Джейхун Байрамов: Направление миссии в Армению без консенсуса является грубым нарушением мандата ОБСЕ
1 декабря 2022 г. 21:56
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР
1 декабря 2022 г. 16:59
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции
1 декабря 2022 г. 12:34
Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
1 декабря 2022 г. 00:00
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
29 ноября 2022 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi