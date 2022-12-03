Генштаб ВСУ: Отражены атаки противника в двух областях

Украинские военные успешно остановили атаки противника в Луганской и Донецкой областях.

Украинские военные успешно остановили атаки противника в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на cводку Генерального штаба Украины.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских военных в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки сбиты вертолет и 6 БПЛА типа "Орлан-10", принадлежащих войскам РФ.

По сообщениям украинских СМИ в ночь на 3 декабря девять раз были атакованы из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области и населенные пункты в Запорожской области.