Генсеку ООН представили памятную монету с иллюстрациями рукописей из "Хамсе"

16:42

Во время X Глобального форума Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) в Кашкайше (Португалия) генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу вручена памятная монета с иллюстрациями рукописей из "Хамсе" Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, представители Международного центра Низами Гянджеви вручили монету Гутерришу на встрече в рамках форума.

В мероприятии приняли участие сопредседатель Центра Мария Фернанда Эспиноса, а также бывшие главы государств и правительств из разных стран, включая Росена Плевнелиева, Вайру Вике-Фрейбергу, Георгия Папандреу и других.

На встрече обсуждались международные вызовы, включая вопросы, обсужденные на климатической конференции COP29. Участники договорились о регулярном проведении подобных встреч.

Генсеку ООН также рассказали о предстоящем XII Глобальном Бакинском форуме и инициативах Международного центра Низами Гянджеви, реализуемых в сотрудничестве с Альянсом цивилизаций ООН.