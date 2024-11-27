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Генсеку ООН представили памятную монету с иллюстрациями рукописей из "Хамсе"

Генсеку ООН представили памятную монету с иллюстрациями рукописей из "Хамсе" 16:42
Внешняя политика
27 ноября 2024 г. 17:07
Генсеку ООН представили памятную монету с иллюстрациями рукописей из Хамсе

Во время X Глобального форума Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) в Кашкайше (Португалия) генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу вручена памятная монета с иллюстрациями рукописей из "Хамсе" Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, представители Международного центра Низами Гянджеви вручили монету Гутерришу на встрече в рамках форума.

В мероприятии приняли участие сопредседатель Центра Мария Фернанда Эспиноса, а также бывшие главы государств и правительств из разных стран, включая Росена Плевнелиева, Вайру Вике-Фрейбергу, Георгия Папандреу и других.

На встрече обсуждались международные вызовы, включая вопросы, обсужденные на климатической конференции COP29. Участники договорились о регулярном проведении подобных встреч.

Генсеку ООН также рассказали о предстоящем XII Глобальном Бакинском форуме и инициативах Международного центра Низами Гянджеви, реализуемых в сотрудничестве с Альянсом цивилизаций ООН.

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Версия на английском языке Commemorative coin featuring illustrations from Khamsa manuscripts presented to Guterres
Версия на азербайджанском языке Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"sinə həsr olunan xatirə qəpiyi BMT Baş katibinə təqdim edilib

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