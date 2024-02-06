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Генсекретарь ШОС поблагодарил Азербайджан за приглашение для наблюдения на выборах

Генсекретарь ШОС поблагодарил Азербайджан за приглашение для наблюдения на выборах Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым поблагодарил за приглашение для с наблюдения за внеочередными президентскими выборами.
Внешняя политика
6 февраля 2024 г. 20:04
Генсекретарь ШОС поблагодарил Азербайджан за приглашение для наблюдения на выборах

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым поблагодарил за приглашение для с наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, Чжан Мин пожелал нашей стране успехов в проведении выборов.

Генеральный секретарь подчеркнул, что высокий уровень организации процесса подготовки к выборам вызывает большое удовлетворение.

Чж. Мин был подробно проинформирован о проделанной Министерством иностранных дел работе, в том числе в связи с организацией избирательного процесса для наших граждан, которые в настоящее время проживают и работают в зарубежных странах.

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Версия на английском языке SCO Secretary General thanks Azerbaijan for invitation to observe elections
Версия на азербайджанском языке ŞƏT-in baş katibi seçkilərdə müşahidə ilə bağlı dəvətə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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