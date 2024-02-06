Генсекретарь ШОС поблагодарил Азербайджан за приглашение для наблюдения на выборах

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым поблагодарил за приглашение для с наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым поблагодарил за приглашение для с наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, Чжан Мин пожелал нашей стране успехов в проведении выборов.

Генеральный секретарь подчеркнул, что высокий уровень организации процесса подготовки к выборам вызывает большое удовлетворение.

Чж. Мин был подробно проинформирован о проделанной Министерством иностранных дел работе, в том числе в связи с организацией избирательного процесса для наших граждан, которые в настоящее время проживают и работают в зарубежных странах.