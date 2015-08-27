Генсеки ПА ОБСЕ, ПА НАТО и ПАСЕ обсудили намеченные до конца года выборы

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Копенгагене состоялись консультации генеральных секретарей Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), ПА НАТО и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Как сообщили Report в пресс-службе ПА ОБСЕ, в консультациях приняли участие генеральные секретари ПА ОБСЕ Спенсер Оливер, ПА НАТО Дэвид Хоббс и генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий.

В ходе консультаций был обсужден кризис в Украине, сотрудничество между Ассамблеями для решения этого кризиса, а также отношения с Россией.

Кроме того генеральные секретари обсудили предстоящие местные выборы в Украине, а также другие выборы, намеченные до конца года в странах, входящих в эти организации.

Генеральные секретари договорились продолжить текущие трехсторонние консультации, начатые в 2013 году по инициативе С. Оливера. Отметим, предыдущие консультации состоялись в Брюсселе в декабре 2014 года.