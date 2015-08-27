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    Генсеки ПА ОБСЕ, ПА НАТО и ПАСЕ обсудили намеченные до конца года выборы

    В Копенгагене состоялись консультации генеральных секретарей ПА ОБСЕ, ПА НАТО и ПАСЕ

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Копенгагене состоялись консультации генеральных секретарей Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе  (ПА ОБСЕ), ПА НАТО и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Как сообщили Report в пресс-службе ПА ОБСЕ, в консультациях приняли участие генеральные секретари ПА ОБСЕ Спенсер Оливер, ПА НАТО Дэвид Хоббс и генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий. 

    В ходе консультаций был обсужден кризис в Украине, сотрудничество между Ассамблеями для решения этого кризиса, а также отношения с Россией. 

    Кроме того генеральные секретари обсудили предстоящие местные выборы в Украине, а также другие выборы, намеченные  до конца года в странах, входящих в эти организации. 

    Генеральные секретари договорились продолжить текущие трехсторонние консультации, начатые в 2013 году по инициативе С. Оливера. Отметим, предыдущие консультации состоялись в Брюсселе в декабре 2014 года.

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