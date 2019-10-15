Генсека ОИС наградили медалью по случаю 100-летия дипломатии Азербайджана

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Посол Азербайджана в Саудовской Аравии, постоянный представитель в Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шахин Абдуллаев встретился в Джидде с генеральным секретарем ОИС Юсуфом бин Ахмедом аль-Усеймином, сообщает Report со ссылкой на Arab News.

В ходе встречи посол от имени главы азербайджанского МИД Эльмара Мамедъярова вручил генсеку ОИС медаль "100-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики".

Награда была вручена в знак признания заслуг и усилий генсека ОИС по расширению двусторонних отношений с Азербайджаном.

В свою очередь Юсуф бин Ахмед аль-Усеймин поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Азербайджана и выразил признательность за конструктивную роль Азербайджана в продвижении совместных исламских действий.