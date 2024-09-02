Генсек: Выборы в парламент продемонстрировали развитие избирательного процесса в Азербайджане

10:14

Выборы в Милли Меджлис продемонстрировали дальнейшее развитие и совершенствование избирательного процесса в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) Мухаммед Реза Маджиди на пресс-конференции по итогам внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, состоявшихся 1 сентября.

По его словам, были созданы все условия для полноценного проведения процесса голосования на выборах, для работы международных наблюдателей и поблагодарил за это Центральную избирательную комиссию.

"На избирательных участках наблюдалась активность избирателей. ЦИК создал все условия для обеспечения прозрачности. Состоявшиеся парламентские выборы продемонстрировали очень большой прогресс в совершенствовании избирательного процесса в Азербайджане".