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Генсек: Выборы в парламент продемонстрировали развитие избирательного процесса в Азербайджане

Генсек: Выборы в парламент продемонстрировали развитие избирательного процесса в Азербайджане 10:14
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 10:37
Генсек: Выборы в парламент продемонстрировали развитие избирательного процесса в Азербайджане

Выборы в Милли Меджлис продемонстрировали дальнейшее развитие и совершенствование избирательного процесса в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) Мухаммед Реза Маджиди на пресс-конференции по итогам внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, состоявшихся 1 сентября.

По его словам, были созданы все условия для полноценного проведения процесса голосования на выборах, для работы международных наблюдателей и поблагодарил за это Центральную избирательную комиссию.

"На избирательных участках наблюдалась активность избирателей. ЦИК создал все условия для обеспечения прозрачности. Состоявшиеся парламентские выборы продемонстрировали очень большой прогресс в совершенствовании избирательного процесса в Азербайджане".

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Версия на английском языке Asian Parliamentary Assembly: Azerbaijan's parliamentary elections demonstrate significant progress
Версия на азербайджанском языке Baş katib: Bu seçkilər Azərbaycanda seçki prosesində çox böyük irəliləyiş olduğunu nümayiş etdirdi

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