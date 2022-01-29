О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни

Генсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией.
Внешняя политика
29 января 2022 г. 20:17
Генсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе встречи министр Дж.Байрамов поблагодарил генсека Всемирной торговой организации (ВТО) за обеспечение эффективного сотрудничества с нашей страной в течение 30-летней деятельности таможенной службы Азербайджана, поздравил его по случаю награждения орденом "Достлуг" соответствующим распоряжением Президента Азербайджана от подписанным 28 января 2022 года.

Генсек Кунио Микурия поблагодарил Дж.Байрамова за теплый прием. Он отметил, что Азербайджан является хорошей моделью, особенно в сфере таможни и подчеркнул, что всегда рекомендует другим странам применять этот опыт. Генсек отметил важность совершения шагов и реализации совместных международных и региональных проектов, направленных на создание взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что Всемирная таможенная организация готова оказать поддержку этому процессу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоÜGT-nin Baş katibi: "Azərbaycanın gömrük sahəsində yaxşı bir model ölkədir"

Экслюзивные новости

Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
29 января 2022 г. 18:03
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
28 января 2022 г. 14:17
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
28 января 2022 г. 11:24
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
26 января 2022 г. 17:38
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
26 января 2022 г. 13:41
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
26 января 2022 г. 13:00
Операция Дашалты глазами участников: “Враг был в недоумении…”
ФотоОперация "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…”
25 января 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi