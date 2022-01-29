Генсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе встречи министр Дж.Байрамов поблагодарил генсека Всемирной торговой организации (ВТО) за обеспечение эффективного сотрудничества с нашей страной в течение 30-летней деятельности таможенной службы Азербайджана, поздравил его по случаю награждения орденом "Достлуг" соответствующим распоряжением Президента Азербайджана от подписанным 28 января 2022 года.

Генсек Кунио Микурия поблагодарил Дж.Байрамова за теплый прием. Он отметил, что Азербайджан является хорошей моделью, особенно в сфере таможни и подчеркнул, что всегда рекомендует другим странам применять этот опыт. Генсек отметил важность совершения шагов и реализации совместных международных и региональных проектов, направленных на создание взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что Всемирная таможенная организация готова оказать поддержку этому процессу.