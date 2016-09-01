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    Генсек: В ОБСЕ наблюдается серьезный раскол

    Занньер: У нас разные видения движения вперед, мер по укреплению безопасности

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В ОБСЕ наблюдается раскол, который проистекает из разного подхода к решению вопросов безопасности. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил  генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер перед началом неформальной встречи глав МИД ОБСЕ в Потсдаме.

    "В ОБСЕ есть серьезный раскол, и это - дополнительная причина провести такую неформальную встречу", - сказал он.

    "У нас разные видения движения вперед, мер по укреплению безопасности, - констатировал он. - Необходимо принимать во внимание озабоченности всех, но в то же время важно соблюдать общие правила", - добавил Ламберто Занньер.

    Как ожидается, в ходе нынешней встречи будут обсуждены вопросы выхода из существующих политических кризисов, разрешение неурегулированных конфликтов на пространстве ОБСЕ.

    В заседании примет участие глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров

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