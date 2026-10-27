Генсек UN Tourism призвала использовать ИИ для сближения культур

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) Шейха Ан-Нувейс призвала использовать искусственный интеллект для сближения культур, при этом подчеркнув необходимость контроля в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом Шейха Ан-Нувейс заявила на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

"Если мы хотим, чтобы технологии сближали культуры, мы не можем пускать их развитие на самотек. Мы должны участвовать в формировании этого процесса", - сказала она.

По словам Ан-Нувейс, в своей работе в области искусственного интеллекта UN Tourism уделяет внимание не только темпам внедрения новых технологий в туристическую отрасль, но и тому, кто получит от них пользу.

Она напомнила, что в 2025 году государства-члены организации приняли Эр-Риядскую декларацию, подтвердив необходимость использования технологий на благо людей. Для достижения этой цели требуются инвестиции в развитие навыков, инфраструктуру и ответственное управление.

"Теперь предстоит пройти настоящее испытание - превратить принципы в конкретные результаты", - подчеркнула генеральный секретарь.

По ее словам, UN Tourism сотрудничает с правительствами разных стран над созданием стратегической дорожной карты, учитывающей их потребности и уровень готовности к внедрению искусственного интеллекта. В этой работе также участвует Азербайджан.

Организация расширяет доступ к обучению, чтобы работники туристической отрасли и представители малого бизнеса могли адаптироваться к происходящим изменениям. Кроме того, через Инновационное бюро в Рабате UN Tourism помогает африканским странам разрабатывать собственные технологические решения.

Шейха Ан-Нувейс подчеркнула, что внедрение новых технологий не должно приводить к утрате местными сообществами контроля над тем, как представляются их культура и история.

В связи с этим Всемирный комитет по этике туризма изучает применение искусственного интеллекта с точки зрения прав человека, защиты частной жизни и благополучия местных сообществ.

"Я хотела бы обратиться к вам с простым призывом: помогите нам сформировать эту дорожную карту. Помогите обеспечить доступ к знаниям и возможностям для тех, кто в противном случае может остаться за бортом. И давайте оценивать прогресс не только по масштабам внедрения искусственного интеллекта, но и по тому, насколько он улучшает жизнь людей", - заявила она.

Генеральный секретарь добавила, что диалог не должен ограничиваться обсуждениями в рамках форума. Он должен способствовать формированию технологий, которые оказывают все большее влияние на восприятие людьми друг друга.

"Когда мы встретимся вновь через два года, я хотела бы, чтобы мы отчитались не просто о том, что обсуждали, но и о том, что изменилось", - заключила Шейха Ан-Нувейс.