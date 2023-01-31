Генсек ТЮРКСОЙ: Соглашение о сотрудничестве между Шушой и Веспремом открывает новые возможности

Подписание соглашения о сотрудничестве между культурной столицей Европы - городом Веспрем и культурной столицей тюркского мира – городом Шуша открыло новые возможности в сфере культуры.

Подписание соглашения о сотрудничестве между культурной столицей Европы - городом Веспрем и культурной столицей тюркского мира – городом Шуша открыло новые возможности в сфере культуры.

Как сообщает анкаринское бюро Report, об этом говорится в публикации генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султана Раева в Тwitter.

В публикации отмечается, что решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира в 2023 году. Генсек отметил, что эту возможность необходимо всесторонне оценить: "Мы должны воспользоваться этой возможностью для культурной, просветительской и агитационной деятельности".

Отметим, что 30 января в рамках визита президента Ильхама Алиева в Венгрию между городами Шуша и Веспрем был подписан Меморандум о взаимопонимании об установлении дружественных связей и сотрудничестве в области культуры, туризма, градостроительства, науки, экономики и других сферах общественной жизни.

Документ подписали специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Веспрем Дьюла Порга.