Генсек ТЮРКСОЙ: Решительно осуждаю вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Генсек ТЮРКСОЙ: Решительно осуждаю вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Решительно осуждаю вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает анкаринское бюро Report, об этом заявил генсек Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев в связи с терактом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

"Выражаю соболезнования нашим азербайджанским братьям и желаю раненым скорейшего выздоровления", - сказал он.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.