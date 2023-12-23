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Генсек ТЮРКСОЙ поздравил президента Ильхама Алиева

Генсек ТЮРКСОЙ поздравил президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
23 декабря 2023 г. 21:11
Генсек ТЮРКСОЙ поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени Генерального секретариата Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры стран-членов и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Восстановление братским Азербайджаном в этом году полного юридического контроля над всеми своими территориями благодаря мудрой политике Вашего превосходительства является большим успехом не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Ваше поздравительное послание, адресованное состоявшейся в Баку торжественной церемонии по случаю 30-летия создания ТЮРКСОЙ, порадовало всех нас и еще больше воодушевило на расширение дальнейшей деятельности, направленной на развитие культурной интеграции между тюркскими народами.

Хочу особо подчеркнуть, что мы всегда чувствуем Вашу поддержку ТЮРКСОЙ в успешном завершении мероприятий, проводимых в течение года в Азербайджане и других наших странах-членах в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.

Уважаемый президент, выражаю Вашему превосходительству глубокую признательность за внимание и поддержку, оказываемые деятельности ТЮРКСОЙ, в этот знаменательный день желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в высшей государственной деятельности".

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Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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