Генсек ТЮРКСОЙ поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report , в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени Генерального секретариата Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры стран-членов и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Восстановление братским Азербайджаном в этом году полного юридического контроля над всеми своими территориями благодаря мудрой политике Вашего превосходительства является большим успехом не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Ваше поздравительное послание, адресованное состоявшейся в Баку торжественной церемонии по случаю 30-летия создания ТЮРКСОЙ, порадовало всех нас и еще больше воодушевило на расширение дальнейшей деятельности, направленной на развитие культурной интеграции между тюркскими народами.

Хочу особо подчеркнуть, что мы всегда чувствуем Вашу поддержку ТЮРКСОЙ в успешном завершении мероприятий, проводимых в течение года в Азербайджане и других наших странах-членах в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.

Уважаемый президент, выражаю Вашему превосходительству глубокую признательность за внимание и поддержку, оказываемые деятельности ТЮРКСОЙ, в этот знаменательный день желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в высшей государственной деятельности".