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Генсек ТЮРКСОЙ направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Генсек ТЮРКСОЙ направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 17:03
Генсек ТЮРКСОЙ направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент,

От имени Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и от себя лично с самыми искренними чувствами поздравляю Вас и народ Азербайджана с 8 Ноября - Днем Победы.

Эта славная Победа, завоеванная под лидерством Вашего превосходительства, продемонстрировала всему миру единство и солидарность азербайджанского народа.

Уверен, что эта Победа внесет большой вклад в будущее развитие братского Азербайджана, разрушенное историческое и культурное наследие в Карабахе в скором времени под Вашим руководством будет восстановлено и интегрировано в мировую культуру.

Желаю, чтобы связи между ТЮРКСОЙ и Азербайджанской Республикой в сфере культуры продолжали развиваться, чтобы народ Азербайджана всегда жил в условиях независимости и мира под мудрым и решительным руководством Вашего превосходительства".

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Версия на английском языке TURKSOY Secretary General sends congratulatory letter to President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

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