Генсек ТЮРКСОЙ направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент,

От имени Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и от себя лично с самыми искренними чувствами поздравляю Вас и народ Азербайджана с 8 Ноября - Днем Победы.

Эта славная Победа, завоеванная под лидерством Вашего превосходительства, продемонстрировала всему миру единство и солидарность азербайджанского народа.

Уверен, что эта Победа внесет большой вклад в будущее развитие братского Азербайджана, разрушенное историческое и культурное наследие в Карабахе в скором времени под Вашим руководством будет восстановлено и интегрировано в мировую культуру.

Желаю, чтобы связи между ТЮРКСОЙ и Азербайджанской Республикой в сфере культуры продолжали развиваться, чтобы народ Азербайджана всегда жил в условиях независимости и мира под мудрым и решительным руководством Вашего превосходительства".