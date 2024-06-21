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Генсек ТЮРКСОЙ: Готовимся к трем грандиозным мероприятиям в Шуше

Генсек ТЮРКСОЙ: Готовимся к трем грандиозным мероприятиям в Шуше ТЮРКСОЙ готовится к трем грандиозным мероприятиям в Шуше.
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 14:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Готовимся к трем грандиозным мероприятиям в Шуше

ТЮРКСОЙ готовится к трем грандиозным мероприятиям в Шуше.

Об этом анкарскому бюро Report заявил генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев.

Он напомнил, что через месяц по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше состоится неофициальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

"Это прекрасная инициатива для дальнейшего укрепления тюркского мира. В настоящее время мы готовимся к этому саммиту“, - сказал Султан Раев, добавив, что в мероприятиях, проводимых ИСЕСКО в связи с объявлением города Шуша “Культурной столицей исламского мира” на 2024 год, примет участие и ТЮРКСОЙ: “В начале июля состоится Шушинский глобальный медиа-форум, к которому мы тоже готовимся”.

Султан Раев отметил, что Азербайджан является одним из самых активных участников деятельности ТЮРКСОЙ: “Азербайджан является одним из локомотивов ТЮРКСОЙ и принимает активное участие в мероприятиях нашей организации”.

Генсек ТЮРКСОЙ также выразил намерение наладить сотрудничество с Азербайджанским культурным центром, созданным при посольстве Азербайджана в Турции.

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Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi: Təşkilatımız Şuşada keçiriləcək üç möhtəşəm tədbirə hazırlaşır

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