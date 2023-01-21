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Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны

Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны Захват земель соседнего государства и уничтожение культурного наследия - это бесчеловечное отношение.
Внешняя политика
21 января 2023 г. 16:15
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны

Захват земель соседнего государства и уничтожение культурного наследия - это бесчеловечное отношение.

Об этом анкарскому бюро Report заявил генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев.

Он расценил нанесение Арменией ущерба природе, географии и историко-культурным памятникам Карабаха и Восточного Зангезура как поражение государства-оккупанта.

Генсек подчеркнул варварское отношение армян к культурному наследию других народов: "В течение 30 лет они держали под оккупацией Карабах, а уходя, все разрушили и превратили в руины. Это ужасный поступок в современном мире. Они разрушали все на оккупированных территориях, поскольку знали, что эти земли им не принадлежат. Полагаю, армяне знали, что когда-то придется вернуть земли их исконным хозяевам - азербайджанцам".

Султан Раев, четырежды побывавший в Шуше, отмечает, что очарован красотой природы города: "В Шуше я видел статуи Бюльбюля, Узеира Гаджибейли и Натаван. Эти статуи были расстреляны армянами. Даже нет слов, чтобы описать этот поступок. Слава Всевышнему, справедливость восторжествовала. Попытки армян присвоить чужое тщетны, они потерпели поражение".

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Версия на английском языке TURKSOY chief slams Armenia's policy of occupation, actions towards historical and cultural heritage as inhumane
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