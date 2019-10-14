Генсек: Венгрия и Узбекистан вступают в торговую палату Тюркского совета

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Вступление Узбекистана в Тюркский совет позволит еще больше диверсифицировать повестку организации.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев по итогам встречи глав МИД стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Баку.

"Все наши усилия направлены на расширение экономического сотрудничества между нашими государствами. Недавно мы создали совместную торговую палату. Венгрия и Узбекистан сегодня официально присоединились к этой структуре. Главным событием этого заседания является первое расширение организации. Узбекистан становится полноправным членом. Мы уверены, что Узбекистан еще больше будет диверсифицировать нашу повестку дня», - сказал Амреев.

Он отметил, что в декларацию глав государств Тюркского совета, которая, как ожидается, будет подписана завтра, включен вопрос создания Совместного инвестиционного фонда.