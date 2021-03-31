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Генсек Тюркского Совета: Чтим память жертв геноцида 31 марта

Генсек Тюркского Совета: Чтим память жертв геноцида 31 марта 31 марта отмечается в Азербайджане как День геноцида азербайджанцев, когда поминают жертв резни, совершенной против азербайджанского народа
Внешняя политика
31 марта 2021 г. 12:02
Генсек Тюркского Совета: Чтим память жертв геноцида 31 марта
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31 марта отмечается в Азербайджане как День геноцида азербайджанцев, когда поминают жертв резни, совершенной против азербайджанского народа в марте 1918 года армянскими вооруженными формированиями в Баку, Шамахы, Губе, Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева.

"Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев подписал указ в марте 1998 года, чтобы привлечь внимание международного сообщества к трагическим событиям недалекого прошлого и символизировать все массовые убийства азербайджанцев, произошедшие в истории.

Сегодня народ и правительство Азербайджана воздают должное памяти жертв и призывают мировое сообщество признать эти зверские действия.

По этому важному случаю мы присоединяемся к нашим азербайджанским братьям и сестрам в почтении памяти всех мучеников и подтверждаем, что как Тюркский совет мы будем прилагать все усилия для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе и за его пределами", - говорится в тексте заявления.

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Версия на английском языке Secretary General: Turkic Council honors memory of March 31 genocide victims

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