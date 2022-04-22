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Генсек ТюркПА: Усилия во имя благополучия тюркского мира достойны похвалы

Генсек ТюркПА: Усилия во имя благополучия тюркского мира достойны похвалы "Победы и достижения, ставшие общей радостью тюркского мира, показали, что лишь объединившись мы можем преодолеть трудности и угрозы, с которыми сталкиваемся".
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 16:21
Генсек ТюркПА: Усилия во имя благополучия тюркского мира достойны похвалы

"Победы и достижения, ставшие общей радостью тюркского мира, показали, что лишь объединившись мы можем преодолеть трудности и угрозы, с которыми сталкиваемся".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурайя Эр на 9-м заседании комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам в парламенте Азербайджана.

По его словам, ТюркПА, как и в прошлом, продолжает упорно работать над выполнением своих обязанностей по преодолению вызовов, стоящих перед миром, в частности, перед регионом: "Усилия ТюркПА во имя благополучия и будущего тюркского мира действительно достойны похвалы и являются залогом наших будущих совместных успехов".

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Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın Baş katibi: "Türk dünyasının rifahı və gələcəyi üçün göstərdiyi səylər həqiqətən təqdirəlayiqdir"

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