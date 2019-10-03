Генсек ТюркПА: Роль Тюркского совета в возрождении Шелкового пути незаменима

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Страны Совета сотрудничества тюркоязычных государств играют незаменимую роль в процессе возрождения Шелкового пути.

Как сообщает Report, об этом Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Алтынбек Мамайусупов заявил на организованной в Баку Центром анализа международных отношений конференции, посвященной 10-летию подписания Нахчыванского соглашения.

"Сотрудничество в рамках тюркской интеграции может открыть новые возможности по экономическому развитию региона. Мы также рассматриваем новые возможности для выхода на новый уровень сотрудничества с международными организациями",- сказал он.

Он также отметил, что подписание Нахчыванского соглашения является историческим событием, открывшим новую страницу в отношениях этих стран.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване (Азербайджан) было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.