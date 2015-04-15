​Генсек ТюркПА предостерег мировых лидеров от признания "геноцида армян"

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Жандос Асанов призвал руководителей государств быть осторожными в оценке событий 1915 года в Турции, сообщает Report.

"Крупные политические деятели и руководители международного масштаба должны воздерживаться от высказываний, которые ведут к дальнейшей эскалации событий и росту напряженности", - заявил Ж.Асанов на брифинге в Баку, выражая отношение к заявлению Папы Римского относительно признания так называемого "геноцида" армян.

По его словам, оценку происходившим в 1915 году в Османской империи событиям должны вынести историки. "Насчет "геноцида", как я знаю, когда турецкая и армянская стороны встречались, они договаривались открыть все архивные материалы и изучать те события, которые произошли 100 лет назад. Конечно, у разных сторон могут быть разные толкования. Думаю, на эти вопросы должны дать ответ историки. А также надо исходить из того, какое там время было, события какие были. Здесь нужен комплексный подход, наверное", - подчеркнул Ж.Асанов.

Генсек ТюркПА затруднился ответить на вопрос о том, почему Казахстан и Кыргызстан до сих пор не выразили свою позицию по так называемому "геноциду". "Мне сложно ответить на этот вопрос. Также по Ходжалинским и по другим событиям, как вы знаете, Казахстан всегда хотел мирного разрешения карабахского вопроса. В 1990-е годы президент Назарбаев и тогдашний президент России приезжали на место конфликта, а также направляли миротворческие силы. Поэтому Казахстан, естественно, как братское государство Азербайджана, заинтересован в том, чтобы решился мирно карабахский вопрос, уважая территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики", - подчеркнул Ж.Асанов.