Генсек: Тюркоязычные страны будут участвовать в восстановлении Карабаха

В ближайшем будущем мы добьемся сотрудничества на высоком уровне как на освобожденных от оккупации землях, так и с тюркскими государствами на Востоке и Западе

"31 марта состоялся очередной саммит тюркоязычных государств. Из-за пандемии заседание проходило в онлайн-формате. Следует отметить, что на этой встрече мы делились радостью в связи с Карабахской победой братского Азербайджана".

Об этом турецкому бюро Report заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев.

Он выразил глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за активное участие в саммите: "Я думаю, что с освобождением азербайджанских земель от оккупации транспортно-коммуникационная сеть и связи между тюркоязычными странами будут расширяться. Я побывал даже в освобожденных от оккупации Физулинском и Агдамском районах. Уверен, что все компании, государственные структуры наших стран охотно примут участие в восстановлении деоккупированных территорий в Карабахе. Верю, что в ближайшем будущем мы добьемся сотрудничества на высоком уровне как на освобожденных от оккупации землях, так и с тюркскими государствами на Востоке и Западе. Мы стали свидетелями активной поддержки президента Ильхама Алиева в этой области".