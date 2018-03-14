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    Генсек: Связи между ОИС и Азербайджаном - выдающиеся

    ОИС намерен тесно сотрудничать с Азербайджаном в вопросах содействия развитию торговли, туризма, культуры© OIC

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Руководство Азербайджана играет активную роль в продвижении повестки Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Юсиф бин Ахмад аль-Усеймин на встрече с послом Азербайджана в ОИС Шахином Абдуллаевым, вручившем ему верительные грамоты.

    По словам генсека, связи между ОИС и Азербайджаном - выдающиеся. Юсиф аль-Усеймин также указал на желание ОИС тесно сотрудничать с Азербайджаном в вопросах содействия развитию торговли, туризма, культуры, спорта и делам молодежи для общей пользы всех членов организации.

    В свою очередь Ш.Абдуллаев выразил благодарность от имени Азербайджана за роль ОИС в содействии миру, укреплению отношений между странами-членами организации и в достижении принципиальной позиции по различным вопросам, представляющим общий интерес для человечества.

    Посол подтвердил приверженность Азербайджана дальнейшему развитию отношений с ОИС и изучению возможности по укреплению отношений с организацией в сферах политики, экономики и культуры.

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