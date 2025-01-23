Генсек СВМДА назвал мероприятия, запланированные на 2025 год в рамках председательства Азербайджана

План по реализации мер доверия СВМДА на 2025 год включает 44 мероприятия, из которых около 20 предложены Азербайджаном, охватывающие все пять ключевых направлений работы СВМДА: экономическое, экологическое, человеческое и военно-политическое измерения, и

План по реализации мер доверия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2025 год включает 44 мероприятия, из которых около 20 предложены Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

По его словам, эти мероприятия охватывают все пять ключевых направлений работы СВМДА: экономическое, экологическое, человеческое и военно-политическое измерения и измерение новых вызовов и угроз.

Среди запланированных инициатив он выделил экономическое сотрудничество и цифровизацию; экологическую устойчивость и продовольственную безопасность; культурное сотрудничество и инновации; устойчивое развитие.

Сарыбай указал, что в рамках экономического сотрудничества и цифровизации планируется проведение конференции руководителей портов стран СВМДА, направленной на развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности; Форума по цифровой трансформации и инновациям, способствующего внедрению передовых технологий в различных сферах, а также выставку малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках ежегодного заседания Делового совета СВМДА, предоставляющую платформу для малого и среднего бизнеса и обмена лучшими практиками.

По экологической устойчивости и продовольственной безопасности планируется реализация проекта "Зеленый туризм замкнутого цикла" и проведение международного саммита по практикам сельского хозяйства, нацеленного на повышение продовольственной безопасности в регионе.

По культурному сотрудничеству и инновациям в рамках СВМДА в 2025 году намечено проведение конференции по охране культурного наследия и конкурса по искусственному интеллекту в искусстве, направленных на развитие творчества и интеграцию технологий в культурную сферу.

По устойчивому развитию и молодежным инициативам в текущем году планируются мероприятия "ЦУР в действии" в рамках ежегодного заседания Молодежного совета СВМДА, способствующего продвижению повестки устойчивого развития среди молодежи.

Отметим, что Азербайджан председательствует в СВМДА в 2024-2026гг.

С полной версией интервью можно ознакомится по ссылке.