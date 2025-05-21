О нас

Генсек: Страны ОТГ намерены довести взаимную торговлю до 10% от общего товарооборота

Генсек: Страны ОТГ намерены довести взаимную торговлю до 10% от общего товарооборота Тюркские государства планируют увеличить долю взаимной торговли до 10% от общего внешнеторгового оборота.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 10:45
Генсек: Страны ОТГ намерены довести взаимную торговлю до 10% от общего товарооборота

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) планируют увеличить долю взаимной торговли до 10% от общего внешнеторгового оборота.

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, говоря о планах по углублению экономического сотрудничества между странами-членами организации.

"Страны ОТГ занимают 12-е место в мире по общему показателю ВВП, а их совместный объем внешней торговли составляет $850 млрд. Однако, только 7% этой торговли, то есть примерно $57 млрд, осуществляется внутри ОТГ, тогда как еще несколько лет назад он не превышал 3%. Общий объем торговли стран ОТГ достиг $1,1 трлн, а совокупный ВВП — более $2,1 трлн", - отметил он.

Омуралиев рассказал о работе по расширению экономических связей посредством различных инициатив.

"Для расширения экономических связей между государствами-участниками реализуются инициативы по упрощению таможенных процедур и созданию общего коридора, в том числе в рамках Среднего и Зангезурского коридоров. Это должно способствовать развитию электронной торговли и диверсификации логистических цепочек", - добавил он.

Генсек ОТГ также рассказал о внедрении цифровых инструментов, таких как системы "E-TIR", "E-Permit" и "E-CMR", создании координационных и рабочих группы по транспорту и цифровизации и планах подписания соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi