Генсек: Страны ГУАМ и Вышеградской группы должны выйти на новый уровень сотрудничества

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Страны ГУАМ и Вышеградской группы (ВГ) работают над определением сфер сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев на круглом столе "ГУАМ и Вышеградская группа: возможности и ограничения регионального сотрудничества".

"У нас есть традиционный формат встреч глав МИД. Так, в прошлом году в словацкой Братиславе в ходе СМИД ГУАМ было принято решение отойти от традиционного формата встреч и перейти к прикладному, практическому сотрудничеству, в том числе и со странами Вышеградской группы", - заявил А.Эфендиев.

По его словам, страны ГУАМ и ВГ могут взаимодействовать и развивать сотрудничество в сферах диверсификации экономики, транспорта, туризма, энергетики.

"То есть страны ГУАМ могут позаимствовать опыт, накопленный в странах Вышеградской группы в вопросах реформирования и диверсификации экономики, туризма, энергетики, транспорта, сотрудничества в рамках Европейского союза. Я провел консультации со всеми послами Вышеградской группы, и мы договорились о начале работы над подготовкой встречи политических директоров и экспертов стран для конкретного согласования основных направлений и сфер сотрудничества", - отметил генсек ГУАМ.

Он подчеркнул, что сегодня ГУАМ находится в фазе, когда страны-члены ВГ выражают свои пожелания на предмет важности развития тех или иных сфер взаимодействия.

"В следующем году право председательства перейдет к Грузии и мы хотим выйти на новый уровень предметного политического сотрудничества", - отметил А.Эфендиев.