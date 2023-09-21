Генсек ССАГП3: Полностью поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасимом Аль-Будайви.
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Было подчеркнуто, что бизнес-форумы Азербайджан-ССАГПЗ вносят свой позитивный вклад в дальнейшее развитие этих связей.
Министр подробно проинформировал Аль-Будайви о происходящих в регионе процессах, подчеркнув, что нарастающие провокации соединений Вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, представляют серьезную угрозу региональному миру и стабильности, основной целью проводимых антитеррористических мероприятий является разоружение незаконных армянских вооруженных сил и роспуск незаконного режима.
Генсек отметил, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива всегда однозначно и полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.