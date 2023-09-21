О нас

Генсек ССАГП3: Полностью поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Генсек ССАГП3: Полностью поддерживаем территориальную целостность Азербайджана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Джасимом
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 05:36
Генсек ССАГП3: Полностью поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасимом Аль-Будайви.

Как сообщили Report в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, на встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и странами-членами Совета находятся на высоком уровне в политической, экономической, торговой, культурной и других сферах и основаны на взаимном уважении и дружбе.

Было подчеркнуто, что бизнес-форумы Азербайджан-ССАГПЗ вносят свой позитивный вклад в дальнейшее развитие этих связей.

Министр подробно проинформировал Аль-Будайви о происходящих в регионе процессах, подчеркнув, что нарастающие провокации соединений Вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, представляют серьезную угрозу региональному миру и стабильности, основной целью проводимых антитеррористических мероприятий является разоружение незаконных армянских вооруженных сил и роспуск незаконного режима.

Генсек отметил, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива всегда однозначно и полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi: “Azərbaycanın ərazi bürövlüyü tam dəstəklənir”

Самое важное

Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
21 сентября 2023 г. 01:02
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
21 сентября 2023 г. 00:57
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
20 сентября 2023 г. 22:01
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
20 сентября 2023 г. 21:51
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований
20 сентября 2023 г. 21:44
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
20 сентября 2023 г. 21:16
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
20 сентября 2023 г. 21:13
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
20 сентября 2023 г. 13:14
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
20 сентября 2023 г. 11:00
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей Урал и 4 миномета
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей "Урал" и 4 миномета
20 сентября 2023 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi