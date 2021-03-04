Генсек: Создание Исследовательского центра в Баку - выдающееся достижение для семьи ОЭС

Создание Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Баку- это выдающееся достижение для семьи ОЭС.

Создание Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Баку - это выдающееся достижение для семьи ОЭС.

Как сообщает Report, об этом заявил​ генеральный секретарь​​ Организации экономического сотрудничества ​(ОЭС) Хади​ Сулейманпур, выступая сегодня на​ XIV онлайн-саммите ОЭС.

“Я также поздравляю Его Превосходительство господина Ильхама Алиева, уважаемого президента Азербайджанской Республики, с созданием Исследовательского центра ОЭС в Баку по инициативе бывшего президента Гейдара Алиева. Это является выдающимся достижением для семьи ОЭС, сделает организацию более многоплановой”, - заявил Сулейманпур.

Он также призвал участников саммита “почтить память ​ азербайджанских шехидов, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы сохранить территориальную целостность Азербайджанской Республики“.