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Генсек: Создание Исследовательского центра в Баку - выдающееся достижение для семьи ОЭС

Генсек: Создание Исследовательского центра в Баку - выдающееся достижение для семьи ОЭС Создание Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Баку- это выдающееся достижение для семьи ОЭС.
Внешняя политика
4 марта 2021 г. 20:30
Генсек: Создание Исследовательского центра в Баку - выдающееся достижение для семьи ОЭС
Хади​ Сулейманпур

Создание Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Баку - это выдающееся достижение для семьи ОЭС.

Как сообщает Report, об этом заявил​ генеральный секретарь​​ Организации экономического сотрудничества ​(ОЭС) Хади​ Сулейманпур, выступая сегодня на​ XIV онлайн-саммите ОЭС.

“Я также поздравляю Его Превосходительство господина Ильхама Алиева, уважаемого президента Азербайджанской Республики, с созданием Исследовательского центра ОЭС в Баку по инициативе бывшего президента Гейдара Алиева. Это является выдающимся достижением для семьи ОЭС, сделает организацию более многоплановой”, - заявил Сулейманпур.

Он также призвал участников саммита “почтить память ​ азербайджанских шехидов, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы сохранить территориальную целостность Азербайджанской Республики“.

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Версия на азербайджанском языке Hadi Süleymanpur: "Bakıda Tədqiqat Mərkəzinin yaradılması bütün ECO ailəsi üçün əlamətdar hadisədir"

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