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    Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с пожаром в Баку

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе города Баку.

    Как сообщает Report, в  своем заявлении Т. Ягланд отметил, что "глубоко опечален  трагическими новостями из Баку о жертвах в результате пожара".

    "Я выражаю свои личные  соболезнования и  от имени Совета Европы семьям погибших, властям Азербайджана и азербайджанскому  народу. В этот трагический момент Совет Европы поддерживает народ  Азербайджана", - говорится в заявлении. 

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