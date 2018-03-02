Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с пожаром в Баку

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщает Report, в своем заявлении Т. Ягланд отметил, что "глубоко опечален трагическими новостями из Баку о жертвах в результате пожара".

"Я выражаю свои личные соболезнования и от имени Совета Европы семьям погибших, властям Азербайджана и азербайджанскому народу. В этот трагический момент Совет Европы поддерживает народ Азербайджана", - говорится в заявлении.