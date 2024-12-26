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Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 17:03
Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Как сообщает местное бюро Report, генеральный секретарь с глубокой скорбью выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа воздушного судна и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря объявлен однодневный траур.

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Версия на английском языке Secretary General of Council of Europe offers condolences to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının Baş katibi Azərbaycana başsağlığı verib

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