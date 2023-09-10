Генсек Совета Европы: Т.н. "выборы " в Ханкенди - нелегитимны

Так называемые "президентские выборы" в Ханкенди не имеют никаких юридических оснований.
Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети X написала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
По ее словам, гуманитарная ситуация в регионе и уважение международных стандартов имеют ключевое значение.
"Совет Европы призывает все стороны снизить напряженность, начать диалог и восстановить мир. СЕ со своей стороны готов поддержать", - говорится в публикации.
So-called ‘presidential elections’ in Khankendi/Stepanakert have no legal ground. Humanitarian situation in the region & respect for international standards is key. @CoE calls on all sides to de-escalate tensions, engage in a dialogue, restore peace. @CoE ready to support