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Генсек Совета Европы: Т.н. "выборы " в Ханкенди - нелегитимны

Генсек Совета Европы: Т.н. "выборы " в Ханкенди - нелегитимны Так называемые "президентские выборы" в Ханкенди не имеют никаких юридических оснований.
Внешняя политика
10 сентября 2023 г. 16:15
Генсек Совета Европы: Т.н. выборы в Ханкенди - нелегитимны

Так называемые "президентские выборы" в Ханкенди не имеют никаких юридических оснований.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети X написала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

По ее словам, гуманитарная ситуация в регионе и уважение международных стандартов имеют ключевое значение.

"Совет Европы призывает все стороны снизить напряженность, начать диалог и восстановить мир. СЕ со своей стороны готов поддержать", - говорится в публикации.

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