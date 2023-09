Генсек Совета Европы: Т.н. "выборы " в Ханкенди - нелегитимны

Так называемые "президентские выборы" в Ханкенди не имеют никаких юридических оснований.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети X написала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

По ее словам, гуманитарная ситуация в регионе и уважение международных стандартов имеют ключевое значение.

"Совет Европы призывает все стороны снизить напряженность, начать диалог и восстановить мир. СЕ со своей стороны готов поддержать", - говорится в публикации.